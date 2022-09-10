Для "страдальцев", которые "бегут от расправ киевского режима" ищут еду, палатки и обогреватели.

Коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с российскими оккупантами в Купянске, Балаклеи и Изюме Харьковской области, массово бегут в РФ на фоне освобождения городов.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Предатели бегут к границам с РФ на захваченной территории Харьковщины, а также едут в "ЛНР" и ночуют в так называемых пунктах пропуска. Пропагандисты просят привозить обогреватели, еду и воду для предателей Украины. Похоже, Россия неохотно пускает их на свою территорию.

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"Эти люди бегут от расправ киевского режима. Они нам доверились и им пока некуда идти. Там нужны палатки, пункты обогрева, точки доступа в интернет для связи с родными, еда и вода, да и просто помощь и поддержка", - написал один из российских пропагандистов.

Напомним, оккупационные войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты, в частности, в Харьковской области

Армия дает достойный отпор оккупантам и в конце августа пошла в контрнаступление. 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что наши воины на Харьковщине освободили более 30 населенных пунктов.

Вчера стало известно, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов освободят Купянск от российских оккупантов.

А сегодня британская разведка сообщила, что украинские части теперь грозят Купянску и его захват будет значительным ударом для России.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, освобождение Купянска от оккупантов является очень важным для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику Изюмской группировки российских войск.

Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине.

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