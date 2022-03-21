ССО показали уничтожение базы оккупантов / facebook.com/usofcom/
Силы специальных операций помогли уничтожить базу оккупантов, на которой они хранили боекомплекты.
Об этом сообщили в пресс-службе ССО.
В частности, бойцы ССО навели артиллерию на склады с БК врага. Благодаря слаженной работе удалось эффектно ликвидировать логово оккупантов и уничтожить их боекомплекты.
Вид удалось зафиксировать с воздуха.
Ранее в Генштабе ВСУ заверили, что тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается. Так, ССО полностью уничтожили машины обеспечения, которым не удалось добраться до места назначения.