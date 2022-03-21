Работала артиллерия по наведению бойцов Сил спецопераций.

Силы специальных операций помогли уничтожить базу оккупантов, на которой они хранили боекомплекты.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

В частности, бойцы ССО навели артиллерию на склады с БК врага. Благодаря слаженной работе удалось эффектно ликвидировать логово оккупантов и уничтожить их боекомплекты.

Вид удалось зафиксировать с воздуха.

Ранее в Генштабе ВСУ заверили, что тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается. Так, ССО полностью уничтожили машины обеспечения, которым не удалось добраться до места назначения.

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