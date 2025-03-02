Враг не может позволить масштабно наступать, поэтому выбирает приоритетные направления, считает военный.

Пойти в масштабное контрнаступление ВСУ сейчас не могут, но и у российских войск тоже такой возможности пока нет, считает командир спецподразделения ГУР "Артан-Х" Андрей "Фаворит". Об этом он сказал в интервью изданию Telegraf.

В то же время, утверждает он, это не означает, что Украина не должна возвращать захваченные территории.

"Когда складываются соответствующие условия, выбираем приоритетное направление и пробиваем оборону врага: малыми действиями, постепенными шагами. А глобально так, чтобы сразу по всем направлениям - сегодня это невозможно", - сказал военный, отвечая на вопрос, возможно ли сейчас наше контрнаступление.

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Он добавил, что и "Россия тоже не может так наступать, у них нет такого потенциала", поэтому враг выбирает приоритетные направления: сейчас это Донецкое и Луганское.

Также "Фаворит" рассказал, как изменилась тактика россиян на поле боя по сравнению с прошлыми годами. По его словам, на всех оккупированных территориях враги "везде бетонируют, копают окопы".

"Они очень хорошо копают, даже в холод. Я иногда сам удивляюсь, как они это делают, потому что они в минус 10 градусов могут очень быстро копать. Этому у них можно поучиться на самом деле", - отметил командир подразделения.

Кроме того, подчеркнул он, все меньше становится мясных штурмов:

"Враг работает малыми группами. Научились".

Хотя, по мнению "Фаворита", это не связано с желанием беречь личный состав - "это точно не про Россию".

"На задачи на одном из направлений они отправили группу: мы их ликвидировали. Через некоторое время они тем же маршрутом отправляют следующую группу. Их тоже ликвидировали. За ними третья... В чем тут суть: у оккупационной армии если есть приказ, они его пытаются реализовать любой ценой. У них это самое главное. Не жизнь людей, а выполнение задачи", - рассказал военный.

Также, говорит он, "очень ограниченно" россияне применяют технику, "потому что это легкая добыча для дронов":

"Случаи, как раньше, когда едет колонна техники, - нонсенс".

Успехи ВСУ на фронте: последние новости

Как сообщал недавно УНИАН, впервые за более чем год есть продвижение Сил обороны на территории Украины. Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак. По его словам, впервые за последние 16-17 месяцев он видит, как "Украина начинает продвижение вперед" на своей территории.

Также военный эксперт Сергей Грабский говорил об "определенных начальных признаках" стабилизации ситуации на фронте. В частности, он имел в виду один из "активных участков" возле Покровска

По данным военного обозревателя Дэвида Акса, российские войска отступают под натиском ВСУ в Торецке и вокруг него. Это произошло через две недели после того, как россияне объявили о захвате руин этого города.

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