Дэвид Акс отрицает утверждение Дональда Трампа о том, что Украина "находится в не очень хорошем положении".

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, что Украина "находится в не очень хорошем положении", украинские войска контратакуют на нескольких важных направлениях фронта, пишет военный обозреватель Дэвид Акс на страницах Forbes.

Несколько месяцев назад россияне действительно имели преимущество, но уже это не так, утверждает Акс. По его словам, в Торецке и вокруг него на востоке Украины украинцы контратакуют и продвигаются обратно в город.

Аналитик напомнил, что в начале февраля россияне объявили о взятии города, но, пишет, российский контроль над ним длился недолго.

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"Через две недели после того, как россияне полностью заняли руины Торецка, украинцы контратаковали - и быстро продвинулись обратно в город", - сообщил Акс и добавил, что об этом он узнал случайно.

По его словам, один российский военный блогер опубликовал видео якобы о неудачной контратаке ВСУ на американской бронетехнике на окраине Торецка. На самом же деле, пишет обозреватель, на том видео "видно украинские войска в центре Торецка, а не только в "пограничной зоне", как утверждал россиянин".

Акс также привел данные эстонского аналитика WarTranslated, который сообщил, что в центре Торецка продолжаются бои, "враг теряет контроль" и "есть сообщения о полном окружении российских оккупантов на нескольких участках".

Аналитик напомнил, что российские войска в Украине недавно "изменили приоритет на торецкую ось после того, как их отбили у города-крепости Покровск", и от этого, мол, оккупантам особенно обидно.

"Даже подкрепленные войсками, переброшенными с Покровской оси, российские полки в Торецке и вокруг него отступают", - пишет обозреватель.

Ситуация на востоке Украины: важные новости

Как сообщал недавно УНИАН, впервые за более чем год есть продвижение Сил обороны на территории Украины. Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак. По его словам, впервые за последние 16-17 месяцев он видит, как "Украина начинает продвижение вперед" на своей территории.

Также военный эксперт Сергей Грабский говорил об "определенных начальных признаках" стабилизации ситуации на фронте. В частности, он имел в виду один из "активных участков" возле Покровска

Кроме того, было официальное сообщение об освобождении населенного пункта Котлино в Донецкой области сорвало опасный. Благодаря этому удалось уберечь трассу Покровск-Днепр от огневого, а затем, возможно, и физического контроля оккупантов.

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