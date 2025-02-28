Несмотря на преимущество, активные боевые действия происходят только на нескольких участках, на юге они почти замерли.

Сейчас еще рано говорить, что ситуация на фронте стабилизирована, но уже есть определенные начальные признаки этого. Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Мы должны понимать, что объективная правда заключается в том, что у России ресурсов просто больше. Она такова, что заставляет нас вести сегодня тяжелые оборонительные бои. Но вместе с тем, мы убедились в том, что качество вооружения, качество подготовки войск, использование новых технологий, такие как беспилотные системы, позволяет нам сдерживать противника, который в разы сильнее нас", - сказал Грабский.

По его словам, именно поэтому, на отдельных участках фронта противник так и не достиг своей основной цели и не выполнил задач, которые ставил перед собой еще в 2022 году. То есть, потратив колоссальные ресурсы, потенциал, оккупанты смогли достичь ограниченных тактических результатов. И именно с этим можно связать то, что сегодня происходит на линии фронта, когда мы видим лишь "несколько участков", на которых ведутся активные боевые действия. Как отметил эксперт, на большей части фронта, примерно на 90%, говорить о том, что противник имеет возможности продвигаться вперед, фактическое не существует.

Видео дня

"Мы говорим давно, что Южный фронт почти остановился. Там происходят бои местного значения. Я понимаю, что это - так же бои, боевые действия, но они не приводят к каким-то резким изменениям ситуации. На Восточном фронте есть несколько участков, где противник пытается вести активные боевые действия, которые являются сложными для нас, но назвать ситуацию катастрофической, я бы сегодня не смог", - считает эксперт.

В частности, один из "активных участков" есть возле Покровска, и, по мнению Грабского, еще рано говорить, что ситуация там стабилизирована, хотя признаки этого есть.

"Противник, пытаясь обойти покровско-мирноградскую агломерацию, а это - более 100 тыс. мирных жителей, то есть, это больше Бахмута, не смог этого достичь. То есть, растянув свои боевые порядки, свои линии коммуникаций, противник вынужден тормозить свое движение. Более того, он вынужден вести оборонительные бои на тех участках, где мы их отбиваем... В районе Котлино, где мы осуществляем контратаки, в районе Песчаного, где мы достигли определенного успеха...", - пояснил специалист.

По его словам, самое главное, что россиян удалось "отбить" от трассы, которая соединяет Покровск и Константиновку.

"То есть, мы имеем определенные начальные признаки стабилизации, но не забывайте, что противник сконцентрировал на этом участке очень большие силы и он будет пытаться давить. Потому что задачу ему никто не отменял. Насколько хватит ему ресурсов, покажет время", - подчеркнул Грабский.

Солдаты КНДР вернулись в Курскую область

Как писал УНИАН, в Курской области (РФ) вновь замечены солдаты КНДР, которых Пхеньян отправил воевать на стороне Кремля. По словам командира роты БПЛА 1-го десантного штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Станислава Краснова, северокорейские подразделения изменили тактику - передвигаются меньшими группами и пытаются атаковать ВСУ.

В общем, сейчас ситуация на Курщине напряженная, россияне активно штурмуют позиции Сил обороны Украины, применяют технику и много пехоты.

Вас также могут заинтересовать новости: