Путин спешит достичь результатов на земле до возможной заморозки войны, считает Игорь Романенко.

Российские оккупанты уменьшили продвижение в районе города Покровск Донецкой области по ряду причин. Такое мнение в эфире Radio NV высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Срабатывает фактор усталости и уменьшения резервов и ресурсов для ведения ответных действий на этом участке со стороны ВС РФ. Но в основном ситуация в другом. На этот участок с нашей стороны зашел генерал Драпатий (командующий Сухопутными войсками ВСУ - УНИАН). Он организовал серию контратак на покровском выступе. В нескольких местах. Это было неожиданно для врага. И на фоне усталости это дало эффект. Это не значит, что враг отказался от этой идеи. Но на текущее время, их планы наши защитники поломали", - сказал Романенко.

В то же время генерал добавил, что российский диктатор Путин спешит захватить как можно больше территорий до момента возможной остановки боевых действий.

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"Он ищет любые возможности. И такие возможности есть действия на Новопавловском направлении и Кураховском в сторону Днепропетровской области. То есть если не сосредоточатся на Покровске, то пробиться хотя бы на какое-то количество метров на ту область", - добавил Романенко.

Ситуация на фронте остается сложной: что известно

Накануне аналитики DeepState сообщали о продвижении оккупантов в Донецкой области. Они отмечали, что врагу удалось захватить Новоочеретоватое, которое находится неподалеку от Большой Новоселки.

Тем временем в ВСУ рассказали, что Силам обороны удалось зачистить от оккупантов населенный пункт Котлино, который находится неподалеку Покровска. Это село давало возможность врагу выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы.

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