По мнению Ивана Ступака, наступление россиян начинает истощаться.

Силы обороны Украины на фронте кое-где начали переходить в локальные контратаки. Об этом в эфире Radio NV рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Давайте будем по фактажу. Открываем карту Deep State, которая четко показывает, что происходит на поле боя. И я вижу впервые за последние 16-17 месяцев на определенной Конституцией нашей территории, как Украина начинает продвижение вперед. То, что несколько недель считалось захваченной россиянами территорию, сейчас уже есть маленькие участки. Но они уже фиксируются за Вооруженными силами Украины", - сказал Ступак.

Он добавил, что пока все три участка, где Силам обороны удалось оттеснить врага, небольшие. Их общая площадь - около 6 квадратных километров. Однако сам факт контратак показывает, что украинские защитники могут не только сдерживать удары врага, но и бить в ответ.

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"Мы не знаем, чем это завершится. Мы не знаем, какие силы РФ бросит туда для того, чтобы купировать украинское продвижение. Но факт, что это можно делать. И действительно есть много разных сообщений от российских военкоров, которые признают. Они говорят, что людей катастрофически не хватает. Они вынуждены в аварийном режиме привлекать сильно раненых военных. Поэтому делаю очень осторожный вывод, что, возможно, то наступление, которое длится уже почти 17 месяцев, начинает истощаться", - добавил Ступак.

Ситуация на фронте: важные новости

По словам военного эксперта Сергея Грабского, пока еще рано говорить, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на фронте. Впрочем, по его словам, начальные признаки этого уже есть.

Между тем заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин отметил, что россияне не уменьшают давления на фронте, пытаясь продвигаться по украинской земле. В то же время он добавил, что россиянам трудно удержать ту динамику штурмов, которая была раньше.

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