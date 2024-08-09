Захватчики используют Крым больше для восстановления и ремонта техники, лечения раненых и накопления боеприпасов.

Российские оккупанты сейчас держат во временно оккупированном Крыму более 20 тыс. военнослужащих.

Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире "Эспрессо". По его данным, сейчас оккупанты в Крыму стараются не концентрировать большое количество войск.

"Речь может идти о 20 тыс. личного состава. Это - максимальная численность. Они используют территорию Крыма больше для восстановления и ремонта техники, а также для лечения раненых и накопления боеприпасов. Такова их главная цель", - сказал Рыженко.

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Специалист добавил, что в начале полномасштабного вторжения на полуострове было сконцентрировано очень большое количество войск, но сейчас ситуация изменилась. По его словам, по состоянию на сейчас, россияне пытаются концентрировать в Крыму авиацию и ракетные подразделения, которые обстреливают южные территории Украины.

"Сейчас там основная их ударная сила - авиация, которая им помогает штурмовать наши силы на Юге и патрулировать Черное море. Там ракетные подразделения, которые обстреливают наш юг каждый день. Там, кстати, находятся "Шахеды", но это небольшое подразделение", - добавил Рыженко.

Ситуация в Крыму

По данным Представительства президента Украины в Автономной республике Крым, Россия использует гражданское население полуострова в качестве "живого щита". В частности, базируют военные вертолеты на площадках на месте пустырей возле жилых домов. А на окраинах сел Джанкойского района размещены различные вражеские зенитно-ракетные комплексы.

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