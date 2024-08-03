Операция по уничтожению моста предусматривает учет даже метеорологических условий.

Крымский мост обречен, но сейчас можно рассмотреть его пользу для ВСУ под другим углом - как площадку, на которую оккупанты перебрасывают дорогую технику, которую потом уничтожают Силы обороны.

Об этом сказал представитель Военно-морских сил ВСУ капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в телемарафоне. По его словам, если рассмотреть ситуацию по уничтожению моста с разных углов, то можно поспорить - нужен он сейчас или нет.

"Периодически они (оккупанты - УНИАН) завозят в Крым новейшие системы ПВО - С-400 "Триумф", С-500 "Прометей". Их фактически завозят в зону поражения. Зачем мешать российским оккупантам таким образом утилизировать (свои ЗРК - УНИАН), извлекая из других локаций. Иногда удивляет, с каким рвением они это делают, учитывая то, что в самой России периодически что-то взрывается, и возможно эти комплексы там нужны. Но их планомерно привозят на "утилизацию в Крым", - сказал Плетенчук.

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В то же время он отметил, что огромная протяженность моста - более 18 км - особого значения не имеет для его уничтожения. По словам Плетенчука, достаточно разрушить одну секцию путепровода для того, чтобы он прекратил работать.

"Конечно, чем больше секций уничтожить, тем сложнее его восстановить. Но это такая локация, на которой сходятся все возможности нашего врага и наши возможности... Там есть эшелонированная оборона, противовоздушная оборона, россияне пытаются максимально сузить проход - делают все, чтобы мост защитить", - сказал спикер.

Он добавил, что в районе моста в воздухе все время присутствует в большом количестве вражеская авиация. У врага одна цель - уберечь сооружение от поражения - как с воздуха, так и с моря. Также антидронную работу противник выполняет в основном за счет вертолетов.

"В любом случае объект обречен - это вопрос времени, так же как присутствие кораблей в порту Новороссийск", - подчеркнул Плетенчук.

Он уточнил, что такая операция, как уничтожение моста, очень сложная. Она предусматривает тщательное планирование, разведку, надо учесть даже метеорологические условия и нельзя отбрасывать "политическую составляющую".

Спикер также отметил, что в Крыму россияне сейчас имеют 5 военных аэродромов, из которых два - уже почти остались без самолетов. Их надо обеспечивать горючим, для чего сейчас используется мост. Однако, как добавил Плетенчук, для обеспечения логистики оккупантов еще остается коридор по суше.

"Они (россияне - УНИАН) просто перебросят логистику туда, она будет более доступна для уничтожения, но считаться с этим они точно не будут. Это их никогда не останавливало...", - добавил военный.

Война в Украине: новости

Силы обороны Украины успешно поразили и затопили подводную лодку "Ростов-на-Дону" и комплекс С-400 во временно оккупированном Крыму. По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 врага.

В частности, по подтвержденной информации вчера подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф". Также в порту Севастополя поражена подводная лодка ЧФ РФ "Ростов-на-Дону". В результате попадания лодка затонула.

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