Поражение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики и действий России, считают в ВМС.

Представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук считает, что подводный российский ракетоноситель "Ростов-на-Дону", который ВСУ недавно во второй раз поразили в Крыму, скорее всего, не подлежит восстановлению.

"Да, она (лодка - УНИАН) была поражена. Вероятнее всего теперь она точно не подлежит восстановлению, хотя на самом деле мы и в прошлый раз были уверены, что она не боеспособна. Потому что повреждения также были довольно серьезные. И подводную лодку все же гораздо сложнее ремонтировать и эксплуатировать, чем надводный корабль", - сказал он в эфире телемарафона.

Представитель ВМС добавил, что поражение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики и действий РФ после первого попадания в эту боевую единицу в прошлом году. По словам Плетенчука, тогда россияне единственное, что должны были сделать - утянуть поврежденную субмарину в загерметизированном состоянии куда-то подальше из Азово-Черноморского региона.

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"Или не трогать в принципе после поражения в сухом доке. Но они сделали наоборот - перевели ее для ремонта на другую локацию - другой завод. Еще и накрыли тентом, чтобы создать некую интригу и параллельно появились сообщения, что они его обязательно восстановят. Конечно, это могло стать триггером по ее вторичному поражению. Потому что все же это - подводный носитель ракет", - сказал спикер.

Он добавил, что именно подводные носители "Калибров" оккупанты в последнее время используют в акватории Черного моря. В частности, по состоянию на утро 8 августа, в море зафиксировано присутствие двух субмарин, которые могут иметь на борту до 8 "Калибров". В то же время Плетенчук предположил, что это может быть ротация.

"Посмотрим, не вернется ли один из них в пункт базирования в Новороссийск", - уточнил спикер.

ВСУ потопили российскую подводную лодку в Крыму

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2023 года оккупированный Севастополь оказался под ракетной атакой, сообщалось о масштабном пожаре на территории завода. Впоследствии стало известно, что во время атаки получили повреждения подводная лодка "Ростов-на-Дону", ремонт которой оккупанты завершили в середине июля.

3 августа 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил об эффективном поражении подводной лодки Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". Отмечалось, что субмарина затонула.

Впоследствии представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что после первого поражения подводной лодки россияне перетащили ее в другое место и пытались отремонтировать. По мнению военного, сделать это было невозможно, потому что лодка получила существенные повреждения еще в 2023 году.

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