Дерзость и некомпетентность России дали Украине преимущество в большей части Черного моря.

Вооруженные силы Украины потопили подводную лодку "Ростов-на-Дону" в порту Севастополь. Если это подтвердится, это станет последним ударом Украины по российскому флоту.

CNN пишет, что не может независимо проверить это заявление, а Министерство обороны России не прокомментировало вероятную атаку.

Как известно, назначенный Кремлем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявлял о проведении в субботу учения по обороне подводных лодок, и "в городе все спокойно". Однако российский милблогер Борис Рожин заявил, что судоремонтный завод в Севастополе, где стояла подводная лодка, похоже, был поражен.

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В издании напомнили, что введенная в эксплуатацию в 2014 году "Ростов-на-Дону" - это 73,8-метровая подводная лодка класса "Кило II" с экипажем из 52 человек. Благодаря водоизмещению 3100 тонн дизель-электрическое судно может нести крылатые ракеты "Калибр".

По словам военного аналитика CNN Седрика Лейтона, вывод из строя носителей этих боеприпасов является важной частью военной стратегии Украины, ведь РФ использует "калибры" для атак на ее инфраструктуру.

"Сбить эту подводную лодку - это большое, большое дело", - подчеркнул Лейтон.

Отмечается, что это не первый удар по "Ростову-на-Дону". В сентябре 2023 года она получила "значительные повреждения" в результате украинского ракетного обстрела. Тогда появились фото, которые показали "катастрофические убытки".

Однако впоследствии в Генштабе Украины сообщили, что "Ростов-на-Дону" был отремонтирован и недавно прошел испытания в акватории Севастопольской гавани.

Сейчас выведено из строя или уничтожено более 20 кораблей ВМС России, то есть треть всего флота. Хотя Украина практически не имеет собственного флота, технологические инновации, дерзость и некомпетентность России дали ей преимущество в большей части Черного моря.

Война в Украине - уничтожение подводной лодки "Ростов-на-Дону"

По сообщению Генштаба ВСУ, в результате успешных ударов Сил обороны Украины по временно оккупированному Крыму в ночь на пятницу, 2 августа, в порту Севастополя была поражена подводная лодка ЧФ РФ "Ростов-на-Дону".

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что россияне попытаются поднять подводную лодку "Ростов-на-Дону", но для врага это будет очень опасной операцией, поскольку эта территория будет оставаться в зоне поражения Сил обороны Украины.

Как пишет Forbes, если затопление подтвердится, это будет "крайне неудобная потеря" для Черноморского флота РФ и "чрезвычайный позор" для самой подводной лодки, которую только что отремонтировали после предыдущего удара 11 месяцев назад.

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