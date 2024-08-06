Россияне прикрываются гражданскими, говорят в представительстве президента.

Российские захватчики базируют военные вертолеты неподалеку от жилых домов в оккупированном Крыму.

Об этом сообщается на странице Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в социальной сети Facebook. Они обвиняют Россию в использовании гражданского населения полуострова в качестве "живого щита".

"Оккупанты базируют военные вертолеты на площадках на месте пустырей возле жилых домов. Также в селах Джанкойского района на окраинах населенных пунктов размещены различные вражеские зенитно-ракетные комплексы", - говорится в сообщении. Видео дня

Активисты движения сопротивления "АТЕШ" отследили в одном из районов Севастополя ракетный комплекс, радиолокационные системы и несколько средств С-300. Они уже передали координаты соответствующим службам.

Кроме того, по данным активистов, российские силовики обустроили в одном из санаториев Ялты пункт Федеральной службы безопасности. Недавно его посетила комиссия из Москвы для отслеживания партизанских движений.

Крым в оккупации

Как известно, украинские силы систематически наносят удары по позициям оккупантов на оккупированном полуострове, а также вытесняют Черноморский флот.

Недавно в Военно-морских силах сообщили, что всего в Крыму есть пять российских военных аэродромов, на двух из них уже нет самолетов.

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