Такое количество позволит решить проблему КАБов на фронте, отметил Геннадий Хазан.

Украине нужно минимум 200 самолетов для того, чтобы закрыть воздушное пространство от России. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан.

"Мы должны не хуже, чем в Израиле, иметь возможность поднять в воздух 200-250 боевых единиц для того, чтобы у нас было исключительно украинское небо, закрытое для любых полетов военной авиации РФ. И наши 200-250 самолетов могли бы одновременно выполнить безумную задачу - уничтожение десятков целей. Это показало бы РФ, что - все, точка, воздушное пространство Украины принадлежит Украине. И это сделало бы невозможным применение таких элементов вооружения, как КАБы и кое-что другое", - сказал Хазан.

Эксперт добавил, что Украина, в частности, может пополнить свой состав уже имеющимися советскими самолетами, модернизировав их.

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"У нас есть определенное количество самолетов, МиГ-29, которые должны были бы модернизировать до уровня Block 70/72. Чтобы наши самолеты, наше украинское вооружение мы применяли бы там, где командование ВСУ приняло решение об уничтожении целей", - добавил Хазан.

Украинская авиация: последние новости

Накануне стало известно, что украинские пилоты завершили обучение на французских истребителях Mirage 2000-5F. Сколько именно пилотов училось и какое количество самолетов получит Киев - пока неизвестно.

Между тем журналисты Le Soir сообщают, что Бельгия не передаст до конца года все обещанные самолеты F-16. Отмечается, что причины как в отсутствии достаточного количества украинских пилотов, так и в недостатке запчастей и задержки отправки F-35 в Бельгию на замену.

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