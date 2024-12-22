О сбивании целей в воздушном пространстве Украины речь все еще не идет.

Польша готова сбивать российские ракеты, однако это произойдет только при одном условии. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью "Голосу Америки"

"Мы подготовили систему ПВО, у нас также есть усиленная ПВО. Речь идет об аэропорте Жешув, который передается под охрану НАТО. Наши союзники Америка, Британия, Германия, Норвегия и другие страны защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты", - пояснил он.

По словам министра, о сбивании целей в воздушном пространстве Украины все еще не идет речь, поскольку нет единого решения НАТО по этому поводу. Поляки же будут защищать свою территорию.

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"Очень часто мы приводим в готовность наши F-16, чтобы действовать соответственно, если будет опасность для Польши для защиты нашей территории... Не было такого случая, когда бы ракета была нацелена на цель на польской территории, но да, на прошлой неделе польские F-16 взлетели и были готовы защищать территорию у границы", - подытожил Косиняк-Камыш.

В Польше хотят сбивать российские ракеты

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена согласовать с НАТО создание коалиции из числа соседних стран для перехвата российских ракет в украинском небе.

Напомним, что глава польского МИД Радослав Сикорский выразил надежду, что НАТО и США изменят свою позицию и позволят сбивать ракеты РФ над Украиной силами ПВО союзников. Как заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, из-за своей позиции Сикорский "неоднократно подвергался критике внутри Альянса".

Также Сикорский подчеркивал, что Польша "конституционно обязана" сбивать ракеты, направляющиеся на ее территорию, однако НАТО запрещает это делать.

В то же время Москва угрожает странам НАТО "паритетными" мерами из-за заявлений Польши о возможности сбивать российские ракеты над Украиной.

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