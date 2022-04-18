Эвакуация невозможна.

Российские захватчики зашли в город Кременная на Луганщине.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Русские зашли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", - сообщил он.

Ранее сегодня Гайдай информировал, что артиллерийские обстрелы Кременной продолжались в течение суток 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственных построек.

Кроме этого, оккупанты нанесли удар по спорткомплексу "Олимп" в Кременной.

"Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2 400 кв м", - написал Гайдай.

Он добавил, что спасатели на месте пытаются локализовать пламя, потому что рядом расположен лесной массив.

Наступление России на Донбассе: что известно

Как писал УНИАН, Россия планирует выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что захватчики "хотят буквально добить и уничтожить Донбасс".

"Уничтожить все, что когда-то дало славу этому промышленному региону. Так же, как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли и другие города, другие громады Донецкой и Луганской областей", - сказал Зеленский в видеообращении.

Глава Луганской области Сергей Гайдай также прогнозирует "мариупольский" сценарий во всей области.

16 апреля Сергей Гайдай сообщил, что российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. Он информировал, что по количеству личного состава и техники оккупанты уже готовы для прорыва.

Зеленский заявлял, что Украина не собирается отказываться от территорий на востоке государства, чтобы закончить войну, и готова к будущему сражению на Донбассе. Эта битва может повлиять на дальнейшее ведение боевых действий.

По словам главы государства, если Россия захватит Донбасс, то нет гарантий, что она не попытается второй раз наступать на Киев. Вот почему Украине важно сдержать РФ и "стоять на своем", ведь будущая битва может повлиять на ход всей войны.

Советник главы ОПУ Алексей Арестович анонсировал две недели тяжелых боев на Донбассе.

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