Обстрелы на Луганщине со стороны российских оккупационных войск с каждым днем усиливаются. Цель оккупантов - дойти до географической границы области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире "24 канала".
"Знаете, они сейчас хотят сделать так, как с Мариуполем. Единственное что - со всей территорией Луганской области. Им плевать на жизни людей, больницы, школы, главное - дойти до географической границы", - уверен он.
По словам Гайдая, ожидается огромная битва.
"Выйти на границы, географические границы Донецкой и Луганской области - единственное, что осталось рашистам, чтобы хоть как-то сохранить лицо в этой войне. ... Они костьми будут ложиться, не своими конечно, чтобы все же выйти на эти границы", - сказал он.
По мнению Гайдая, бой продлится нескольких дней. Уже сейчас увеличивается количество обстрелов и авиационных, и ракетных, и артиллерийских.
Напомним, на Луганщине россияне накапливают силы, чтобы осуществить прорыв. Сейчас эти планы оккупантов безуспешны, поэтому они постоянно обстреливают населенные пункты по всей территории Луганской области.
Мариуполь страдает от обстрелов с первых дней войны, город окружен, но до сих пор не взят оккупантами под контроль.
По словам президента Владимира Зеленского, Мариуполь пытаются взять штурмом 10 тысяч российских оккупантов.