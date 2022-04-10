Оккупанты стремятся дойти к географической границе области.

Обстрелы на Луганщине со стороны российских оккупационных войск с каждым днем усиливаются. Цель оккупантов - дойти до географической границы области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире "24 канала".

"Знаете, они сейчас хотят сделать так, как с Мариуполем. Единственное что - со всей территорией Луганской области. Им плевать на жизни людей, больницы, школы, главное - дойти до географической границы", - уверен он.

По словам Гайдая, ожидается огромная битва.

"Выйти на границы, географические границы Донецкой и Луганской области - единственное, что осталось рашистам, чтобы хоть как-то сохранить лицо в этой войне. ... Они костьми будут ложиться, не своими конечно, чтобы все же выйти на эти границы", - сказал он.

По мнению Гайдая, бой продлится нескольких дней. Уже сейчас увеличивается количество обстрелов и авиационных, и ракетных, и артиллерийских.

Напомним, на Луганщине россияне накапливают силы, чтобы осуществить прорыв. Сейчас эти планы оккупантов безуспешны, поэтому они постоянно обстреливают населенные пункты по всей территории Луганской области.

Мариуполь страдает от обстрелов с первых дней войны, город окружен, но до сих пор не взят оккупантами под контроль.

По словам президента Владимира Зеленского, Мариуполь пытаются взять штурмом 10 тысяч российских оккупантов.

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