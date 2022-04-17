Скорость, с которой наши защитники справятся с захватчиками, зависит и от жителей области.

Жителей Луганской области призывают к эвакуации из-за усиленных обстрелов российских оккупантов.

К жителям в очередной раз обратился председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последним, когда мы еще имеем шанс Вас спасти. Наступление. Как это произойдет? Наверное, по-фашистски, традиционно, утром, когда Вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота. Единственное, что стоит знать: ВСУ готовы встретить россиян. При чем так, что "гости" быстро захотят побежать домой", - заверил Гайдай.

Он отметил, что скорость, с которой наши защитники справятся с захватчиками, зависит и от жителей области.

"Остаться живыми - единственное, что от вас требуется", - подчеркнул Гайдай.

"Шок от нашего сегодняшнего общения в Лисичанске. Двор, в который прилетела "Точка-У"... увиденное трудно забыть. "Пересидим". Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети смогут справиться психологически с тем, что смогут увидеть?! Это упрямство? Это безответственность? Вы готовы добровольно погибнуть? Ни одного разборчивого ответа не услышал. "Как-то будет". Уже есть Мариуполь. Не ходите далеко - наши Рубежное, Попасная - это тот самый Мариуполь!!! Решение за Вами", - в который раз обратился к людям Гайдай.

Он отметил, что пустой эвакуационный автобус - это пренебрежение к жизни полицейских, спасателей, волонтеров и многих других.

"Видели новое Северодонецкое кладбище?! Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эта неделя может многое решить. Когда Победа? Каждый из нас может на это повлиять", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, за день оккупанты РФ повредили десять объектов инфраструктуры на Луганщине.

Вас также могут заинтересовать новости: