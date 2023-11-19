Отмечается, что Силы обороны удерживают позиции на востоке Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают операции на левом берегу в Херсонской области. Украинские защитники удерживают занятые позиции и, вероятно, перебрасывают пехоту.

Аналитики Института изучения войны отметили, что украинские силы продолжили операции на левом берегу Днепра 18 ноября. При этом Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны удерживают позиции на востоке Херсонской области.

В свою очередь российский военкор утверждал, что ВСУ при поддержке артиллерии якобы безуспешно атаковали в районе сел Пойма, что в 10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от Днепра, и Песчановка, что в 13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от Днепра, а также со стороны села Крынки, что в 30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра.

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По словам российских военкоров, украинская армия продолжает перебрасывать дополнительную пехоту на восточный берег.

В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что 18 ноября Силы обороны отбили 12 атак российских оккупантов на восточном берегу Херсонской области.

Ситуация на левом берегу Днепра в Херсонской области - что известно

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра и уверенно движутся в сторону временно оккупированного Крыма.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ ведут боевую работу на левом берегу Херсонской области и закрепляются на этом участке. По ее словам, оккупанты пытаются "компенсировать" успехи ВСУ, используя тактическую авиацию и дроны.

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