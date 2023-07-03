Противник изрядно "получил по зубам" на Угледарском направлении, поделился спикер Восточной группировки войск украинской армии.

В Украине на одном из направлений - Угледарском, российские захватчики не идут в атаку, поскольку хорошо "получил по зубам".

У противника остались недобитки, сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире канала "Киев". "Что касается атак, то враг не проводит никаких атак в нашем направлении, потому что, откровенно говоря, съел очень хорошо по зубам...", - сказал он.

Спикер добавил, что врагам в их положении невыгодно сейчас "поднимать голову". "...У них там остались недобитки 155 бригады, и сейчас там, наверное, сколотили, знаете, ...какую-то группировку со всех недобитков, которые были на этом направлении, - там 36 бригада и "рота-z". Но видели на канале "роты-z", что они записывают видео, что отказываются выполнять боевые поставленные задачи", - сообщил Череватый.

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Утром 3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки тяжелые боевые действия продолжались на четырех направлениях - Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском. По его данным, произошло 39 боев. В Генштабе добавили, что россияне на Запорожском и Херсонском направлениях сосредотачивают основные усилия на том, чтобы не допустить продвижения наших воинов.

Стоит отметить, что 10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление ВСУ началось. Украинские воины уже освободили ряд населенных пунктов. РФ понесла колоссальные потери на нашей земле. Общие потери врага на 3 июля составляют примерно 230 260 оккупантов.

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