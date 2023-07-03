В районах ряда населенных пунктов противники пытались наступать, но тщетно, отметили в Генштабе.

В Украине на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, в течение суток произошло 39 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, опубликованной в понедельник утром, 3 июля. Отмечается, что на Бахмутском направлении оккупанты шли в атаку в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области, но тщетно. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка и Часов Яр.

На Авдеевском направлении противник совершил бесполезные наступательные действия в районе города Авдеевка. На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника у Марьинки.

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По сведениям Генштаба, на Херсонском и Запорожском направлениях враг сосредотачивает главные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 3 июля, командир подразделения разведчиков "Терра" Николай Волохов в эфире телемарафона отметил, что ситуация на Бахмутском направлении является оптимистичной и позитивной, и уже месяц там есть стабильное продвижение вперед, освобождение украинской земли от врага.

Также вчера командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии этого направления в течение суток выполнили 1 тыс. 242 огневых задания.

По его словам, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Также уничтожено 17 единиц военной техники противника и четыре склада боеприпасов.

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