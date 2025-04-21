Он отметил, что при всеобъемлющем перемирии мы не сможем применять FPV-дроны для того, чтобы предотвратить эвакуацию вражеской подбитой техники, наносить удары по местам ее восстановления и ремонта.

Подполковник в отставке, специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха рассказал, какие угрозы и преимущества может принести гипотетическое 30-дневное всеобъемлющее перемирие. Об этом он прокомментировал в эфире Новости.Live.

"За 30 дней можно многое сделать. Можно передислоцировать те воинские части, которые сейчас находятся на Дальнем Востоке на территории Украины. И можно восстановить ту технику, которая сейчас находится в состоянии ремонта непосредственно в ремонтных подразделениях. За 30 дней ее можно довести до вполне боеспособного состояния. И тогда усилить ею части", - сказал Саламаха конкретно относительно того, что это даст россиянам.

Он отметил, что при всеобъемлющем перемирии мы не сможем применять FPV-дроны для того, чтобы предотвратить эвакуацию вражеской подбитой техники, наносить удары по местам ее восстановления и ремонта.

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"Серьезные поставки (военной техники) вряд ли будут от союзников РФ. Это все происходит и сейчас, то есть пока идут боевые действия на фронте, россияне пытаются задействовать абсолютно все возможные способы закупки боеприпасов, вооружения и поставки их на фронт. То есть перемирие на это очень мало повлияет", - отметил Саламаха.

По его мнению, больше повлияет как раз то, что будет возможность эвакуировать битую технику с поля боя и попытки отремонтировать ее в армейских подразделениях, в дивизионных подразделениях. Он подчеркнул:

"В качестве доноров эту подбитую технику смогут использовать для ремонта техники. Вот эти возможности во время месячной передышки - когда мы не будем наносить удары по местам ремонта, по местам расположения ремонтных подразделений - дадут возможность врагу более эффективно работать".

В то же время он отметил, что в перемирии участвуют две стороны, а значит мы так же должны заниматься усилением и готовиться к боевым действиям.

"Мы должны проводить подготовку, совершенствовать инженерные позиции, готовиться в логистическом плане, проводить накопление средств поражения, проводить разведку, разоблачать места сосредоточения врага. И как только враг нарушит это гипотетическое перемирие, сразу применять все те средства, которые накопили, чтобы нанести врагу сокрушительный удар", - сказал военный.

По его словам, россияне могут за 30 дней расконсервировать где-то до 300 единиц бронетанковой техники - это около 100 танков и 200 машин боевой пехоты, бронетрансопртеров и тому подобное.

"Но если брать величину фронта и те расстояния, растягивать это все по линии, то это не будет иметь никакого практически влияния. Если же сосредоточить на одном каком-то участке, правильно использовать, то это может представлять достаточно серьезную угрозу", - прокомментировал Саламаха.

Что касается "пасхального перемирия" он заметил, что в оперативном плане за 1,5-2 дня достичь практически ничего невозможно, а вот в тактическом плане - на очень многих участках россияне могли подготовиться к проведению тех или иных наступательных действий, накопить живую силу, боеприпасы, передислоцировать какую-то технику с одних участков на другие. Он добавил:

"В то же время, практически на всех участках фронта это перемирие россиянами нарушалось. Причем на многих участках фронта оно нарушалось сразу после объявления. И собственно говоря, верить россиянам, мы еще раз убедились, что нельзя".

"Пасхальное перемирие" Путина

Как сообщал УНИАН, в субботу, 19 апреля, глава Кремля Владимир Путин неожиданно объявил в одностороннем порядке о 30-часовом "пасхальном перемирии".

Президент Владимир Зеленский скептически оценил путинское "пасхальное перемирие" и предложил прекратить огонь на 30 суток, как это инициировали США и Украина еще в начале марта. Однако в Кремле ответили, что продлевать режим прекращения огня не планируют.

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