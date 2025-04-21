По убеждению Алексея Гетьмана, это перемирие ни к чему не приведет.

Объявлением 30-часового "пасхального перемирия" российский диктатор Владимир Путин в частности хотел продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что РФ - доминирующая сторона на этой войне и что с ней надо договариваться. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Киев24".

Он отметил, что в целом непонятно, почему Путин решил объявить это перемирие, но можно говорить о двух следующих составляющих.

Во-первых, отметил Гетьман, чтобы как-то показать руководству США, которые преимущественно верующие люди разных конфессий, что россияне - "тоже религиозные люди".

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По словам аналитика, после атаки на Сумы в Вербное воскресенье оккупанты пытались показать, что это была "ошибка", как об этом и сказал президент Трамп, хотя не понятно до конца что он имел в виду.

"А во-вторых, они (РФ) хотели показать, что они здесь доминируют на этой войне. Потому что перемирие объявляется обеими сторонами, а не одна сторона говорит: "мы объявляем перемирие, можете подстроиться под нас". То есть они хотят показать, что мы решаем, что с нами надо договариваться. Мы решим - будет перемирие, решим - закончим", - подчеркнул военный обозреватель.

Гетман назвал это "понтами".

"Но они нашли друг друга - сегодняшние США и РФ", - отметил он.

Гетьман считает, что это перемирие в 30 часов вряд ли вообще к чему-то приведет.

"Пасхальное перемирие" - что известно

Как сообщал УНИАН, в субботу, 19 апреля, под вечер Путин внезапно объявил в одностороннем порядке о 30-часовом "пасхальном перемирии".

СМИ со ссылкой на сообщения с передовой информировали, что после объявленного Кремлем "пасхального перемирия" на фронте фиксировали уменьшение обстрелов, однако не на всех участках.

Украинские военные получили приказ не открывать огонь первыми, но им разрешили отвечать на российские удары.

В то же время президент Владимир Зеленский скептически оценил путинское "пасхальное перемирие" и предложил прекратить огонь на 30 суток, как это инициировали США и Украина еще в начале марта. Однако в Кремле ответили, что продлевать режим прекращения огня не планируют.

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