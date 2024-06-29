Дальности ракет ATACMS хватило бы, чтобы одним ударом накрыть авиабазу, но на это нет разрешения.

Российские самолеты, которые ежедневно терроризируют Украину, базируются на аэродромах менее чем в 200 км от линии границы, однако ВСУ не могут их уничтожить на земле из-за запрета США. Об этом пишет Forbes.

Издание приводит пример воронежской авиабазы "Балтимор", расположенной как раз в радиусе досягаемости ракет ATACMS. С этого аэродрома ежедневно взлетают истребители-бомбардировщики Су-34, которые забрасывают линию фронта и прифронтовые населенные пункты Украины мощными планирующими авиабомбами.

Десятки Су-34 регулярно паркуются под открытым небом на асфальте недавно отремонтированной базы. "Украина потенциально может вывести из строя весь оперативный флот [самолетов], который там дислоцируется, если ей будет разрешено нанести такой удар", - отмечает украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

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Сейчас администрация Джо Байдена запрещает Украине бить по этой базе американскими ракетами, предлагая сбивать самолеты в воздухе. Однако россияне для того и используют планирующие бомбы, которые запускаются издалека, чтобы не попасть в радиус действия украинской ПВО. Кроме того, Украине остро не хватает дальнобойных систем ПВО, чтобы рисковать ими, подтягивая вплотную к границе.

"Попытка устроить засаду на эти реактивные самолеты с помощью батареи Patriot в среде, насыщенной беспилотниками... представляет значительные риски", - отмечают во Frontelligence Insight.

Forbes отмечает, что одна такая попытка закончилась для украинцев трагически - комплекс Patriot был замечен российским беспилотником, и агрессор нанес ракетный удар по его позиции, уничтожив две пусковые установки (обычно их от 2 до 8 в одном ЗРК).

Так же украинцы не станут рисковать самолетами F-16, когда те поступят: из-за фактора российской ПВО подлетать ими к границе, чтобы поймать российские "сушки", тоже будет слишком опасно. И очевидно защита авиабазы системами ПВО достаточно надежная, чтобы Украина не могла нанести удачный удар беспилотниками.

"Украина, вероятно, не поставит под угрозу будущие поставки ракет, используя их против целей, которые США заранее не одобряют. Поэтому украинцы ждут разрешения, которое они надеются получить в ближайшее время", - резюмирует Forbes.

Российские удары по Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Харьковской области. Как сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, на этот раз оккупанты ударили по городу Дергачи Харьковского района. Известно о двух пострадавших - 71-летней женщине и 75-летнем мужчине.

Также мы рассказывали, что накануне россияне ударили ракетой по жилой многоэтажке в Днепре. Пять человек считаются пропавшими без вести, один человек погиб, более десятка получили ранения.

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