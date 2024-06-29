По словам Уэсли Кларка, Украина никогда не была угрозой для РФ.

Бывший командующий контингентом американского евроатлантического контингента на Европейском континенте, генерал Уэсли Кларк заявил, что война в Украине закончится тогда, когда президент РФ Владимир Путин поймет, что не сможет победить и удерживать временно оккупированные территории.

"Эта война закончится, когда Путин поймет, что он не может победить и не может удержать части Украины, которые, как он утверждает, являются частью России. Вот как должна закончиться эта война. Часто слышим, что она должна закончиться дипломатическим урегулированием, ведь все войны обычно заканчиваются каким-то письменным соглашением. Но вопрос в том, что ляжет в основу этого соглашения? Основой для него должны быть результаты украинской концепции вытеснения россиян, требования, которые эта концепция порождает, и решимость их выполнить в процессе реализации плана. Как только это начнет происходить, думаю, что Путина можно будет преодолеть. И я уверен, что он точно не прибегнет к ядерному сценарию", - объяснил генерал в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Кларка, Украина никогда не представляла угрозу для РФ, ведь украинский народ "просто хотел иметь возможность выбирать свой собственный путь".

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"Если бы у Путина была светлая голова и он понимал бы расклад 21 века, Украина и Россия могли бы быть партнерами уже сегодня. Вместо этого он выбрал ложный путь, основанный на фальшивой истории и привлекательности российского империализма, которому нет места в 21-м веке", - заверил командующий.

Война в Украине - последние новости

Ранее Институт изучения войны сообщил, что ВСУ продвинулись в Волчанске и вернули утраченные позиции. Продвижение украинцев подтвердил командир беспилотного батальона, действующего на Харьковском направлении.

В то же время аналитики DeepState заявили, что армия РФ продвинулась в двух населенных пунктах на Донбассе. Продвижение противников также зафиксировано в районах Новоселовки Первой и Невского.

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