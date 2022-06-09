Также Фридман интересуется возможностью перерегистрации основных активов.

Российский олигарх Михаил Фридман консультируется с властями Украины относительно возможности получения украинского гражданства.

Фридман имеет украинское происхождение так как родился во Львове. Об этом сообщил руководитель НАПК Александр Новиков в интервью украинской редакции Forbes.

Также Фридман интересуется возможностью перерегистрации основных активов.

"Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче", – добавил Новиков.

Михаил Фридман:

Михаил Фридман - российский бизнесмен украинского происхождения, родился во Львове.

Фридман является совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", куда входят "Альфа-банк" и телекоммуникационная компания Altimo (имеет долю в мобильных операторах, в частности, в "Киевстаре").

Бизнесмен значится в санкционных списках ЕС, США, Великобритании и Канады.

В Украине арестованы его активы на 12 млрд грн.

Война в Украине и санкции против окружения Путина:

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население.

В связи с этим Европейский Союз ввел санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов, в том числе против российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

В апреле стало известно, что суд арестовал активы компаний Фридмана в "Альфа-банке" почти на пол миллиарда гривен. Олигарх через свой банк пытался легализовать активы на общую сумму 1,1 миллиарда гривен.

Кроме того, 6 апреля США ввели санкции против "Альфа-Банка". В марте Великобритания также ввела санкции против "Альфа-Банка Россия", но исключила из-под их действия "Альфа-Банк Украина" как отдельное юридическое лицо.

Также генеральное казначейство Франции внесло виллу Copab в Сен-Тропе в перечень "замороженных" российских активов в стране.

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