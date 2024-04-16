Российские войска сейчас пользуются дефицитом украинских материальных средств.

Оккупационная армия готовит большое наступление в начале лета. Если к тому времени в США не разблокируют военную помощь для Украины, вражеская операция станет серьезной проблемой для ВСУ.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), американская помощь является жизненно важной для способности Сил обороны защититься от нынешних и будущих наступательных операций РФ, которые начнутся в конце весны и летом этого года.

В отчете напомнили заявление начальника ГУР Кирилла Буданова, что украинские войска готовятся к отражению будущего большого российского наступления, которое ожидается в конце мая или в начале июня. По его оценке, это будет "катастрофически сложно" без военной помощи Запада.

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Также аналитики приводят заявление министра обороны Рустема Умерова относительно напряженной ситуации на востоке Украины. Он отметил, что захватчики сосредотачивают свои усилия западнее Бахмута в направлении Часов Яра и ВСУ успешно используют современную технику против превосходящего количества противника

Кроме того, в ISW сослались на и заявление спикера группировки "Хортица" Назара Волошина. Как тот рассказал, украинская армия на Бахмутском и Авдеевском направлениях может использовать лишь от одного до пяти артиллерийских снарядов на каждые 10 артиллерийских снарядов врага. Однако при этом наше вооружение работает более точно.

По мнению аналитиков Института, способность ВСУ отражать недавнюю активизацию российских наступательных операций на востоке Украины, ухудшилась из-за недостатка материально-технических средств и продолжит ухудшаться в ближайшем будущем, если будет продолжаться задержка с военной помощью.

"Российские войска сейчас пользуются дефицитом украинских материальных средств, вызванных отсутствием безопасности помощи со стороны США, для достижения незначительных тактических успехов. Однако будущие российские наступательные операции могут достичь более значительных и угрожающих успехов, особенно к западу от Бахмута, если США будут продолжать откладывать предоставление помощи Украине", - отмечают эксперты.

Война в Украине - дефицит вооружения

Вчера азовец Арсен Дмитрик рассказал, что сейчас с дефицитом людей на фронте.

ISW писал, что РФ наступает сразу на трех направлениях, чтобы воспользоваться дефицитом оружия в ВСУ.

При этом дефицит ПВО может стать решающим фактором в захвате Часового Яра россиянами.

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