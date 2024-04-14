Таким образом враг заставляет украинцев перераспределять свои оборонительные ресурсы на поле боя, создавая таким образом уязвимые места.

Российская оккупационная армия осуществляет оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, которые не объединены общей стратегической целью. Это позволяет врагу получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору.

Как объясняют аналитики ISW, Силам обороны нужно будет все больше усилий, чтобы защититься от этих атак россиян, если Штаты продолжат медлить с предоставлением военной помощи.

По мнению экспертов, усилия России в районе Часового Яра и на Лиманском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели. В то же время эти операции не поддерживают друг друга, как могло бы показаться. Аналитики считают, что оккупанты чередуют акценты между различными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно.

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Сейчас Вооруженные силы Украины испытывают значительную нехватку как артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны. Захватчики это понимают. Однако и у них самим не хватает возможностей проводить одновременно более чем одну эффективную широкомасштабную операцию, как это было раньше.

По словам аналитиков, российские войска используют несколько наступательных усилий, чтобы снизить оборонительные возможности Украины в условиях нехватки оружия. Противник заставляет украинцев перераспределять свои оборонительные ресурсы на поле боя, создавая таким образом уязвимые места, которыми можно воспользоваться.

Война в Украине - последние новости

Вооруженные силы Украины на поле боя пытаются компенсировать дефицит снарядов наращиванием применения различных дронов отечественного производства. Заместитель Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский отметил, что за 2024-й год ВСУ получили практически в три раза больше дронов, чем за весь прошлый год.

Bloomberg писал, что война в Украине переходит в новую фазу, и мир уже чувствует последствия, поскольку война России и Украины наносит ущерб нефтяным, газовым и энергетическим объектам, побочный ущерб проявляется на мировых рынках.

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