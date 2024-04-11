Украинские войска вынуждены принимать сложные решения относительно приоритетности определенных аспектов обороны ценой человеческих жизней и потерянных территорий.

Украинские военные эффективно используют беспилотники на поле боя, но это не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны, ссылаясь на интервью президента Владимира Зеленского немецкому изданию Bild. Глава государства тогда отметил, что Украина успешно производит БПЛА, но они не могут заменить системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракетные системы и артиллерию.

По словам экспертов, ВСУ, несмотря на нехватку боеприпасов, удалось частично отразить растущий темп российских механизированных атак в течение последних недель. Способность наших защитников отражать механизированные атаки с помощью беспилотников, является частичным смягчением ситуации, но постоянная нехватка артиллерии, лишает их возможности уничтожать бронетехнику быстро и в больших количествах.

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"ISW продолжает оценивать, что задержки с западной военной помощью, заставляют украинских военнослужащих накапливать материально-технические средства, и что украинские войска вынуждены принимать сложные решения относительно приоритетности определенных аспектов обороны ценой человеческих жизней и потерянных территорий, а также ценой противостояния инициативе по ограничению российского военного потенциала или планирования будущих контрнаступательных операций", - заключают в ISW.

Война в Украине - дефицит боеприпасов

Зеленский заявил, что несмотря на свою эффективность, украинские беспилотники не компенсируют оружие, которое необходимо Киеву.

Как сообщал УНИАН, Украина все больше полагается на дешевые беспилотники, чтобы сдержать усиление атак России. В последнее время FPV-дроны поразили 66% уничтоженных танков оккупантов.

В НАТО заявили, что Украина не может больше ждать, ей немедленно нужны артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

В WP раскритиковали промедление США. Сейчас Палата представителей вернулась к работе, а борьба за федеральный бюджет закончилась, поэтому, по мнению автора,Украина должна наконец получить помощь, которую она заслуживает.

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