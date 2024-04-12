Российские удары заставили Киев выбирать между покрытием системами ПВО крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой.

Дефицит систем противовоздушной обороны стал причиной, почему российские оккупанты активизировали удары авиабомбами по прифронтовым районам. Это может стать решающим фактором в захвате города Часов Яр в Донецкой области.

Об этом сообщает ISW со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post. Глава МИД в очередной раз подчеркнул о необходимости ВСУ в зенитно-ракетных комплексах Patriot для защиты населенных пунктов и прифронтовых территорий от баллистических ракет, в частности аэробаллистических ракет "Кинжал".

По словам аналитиков, российские удары заставили Киев принимать сложные решения между покрытием системами ПВО крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой.

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РФ использует деградировавший зонтик украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины. При этом ее армия пользуется своей способностью наносить воздушные удары по передовым позициям ВСУ для медленного, но уверенного одержания побед.

"ISW продолжает оценивать, что разреженное и непоследовательное покрытие противовоздушной обороны вдоль фронта способствовало интенсификации российских ударов управляемыми и неуправляемыми планерными бомбами, которые войска РФ тактически использовали во время захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года и которые, как представляется, снова применяют во время нынешних наступательных операций у города Часов Яр", - добавили в Институте.

Бои за Часов Яр

В начале марта британская разведка заявила, что оккупанты хотят взять под контроль Часов Яр.

Захватчики наносят мощные удары планирующими бомбами по украинским позициям, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение к городу.

Forbes писал, что ВСУ устроили кровавую танковую ловушку на ключевом мосту возле Часового Яра. Она охватывает узкое место для российских войск, которые выдвигаются со своей передовой базы в оккупированном Ивановском. Этим узким местом является мост на дороге Т-0504, тянущейся на запад от Ивановского и через лес в южные районы Часового Яра.

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