Информация о раненых и погибших уточняется, отмечают СМИ.

Под удар россиян попал торговый центр города Никополь (Днепропетровская область). Об этом сообщает Суспильне.Днипро.

"Войска РФ ударили по одному из торговых центров Никополя. Уточняется информация о раненых и погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте попадания возник пожар. Официальной информации о последствиях удара пока нет.

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В Telegram Никопольской РВА сообщается, что сейчас продолжается вражеская атака на город.

"Угроза атаки FPV-камикадзе по Никополю. Пожалуйста, непричастные к ликвидации последствий - покиньте улицу", - пишет СМИ.

Война в Украине - последние новости

РФ ударила по Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции. Уже после завершения атаки на брифинге для СМИ Мицотакис рассказал, что во время удара официальные лица двух стран находились в Одесском морском порту.

Зеленский и его штаб показывали порт и рассказывали о его значении, а также о том, что надо, чтобы расширить возможности морского коридора для гражданских судов.

Также сегодня ночью оккупанты осуществили массированную дроновую атаку по Украине - запустили 42 ударных беспилотника, из которых 38 удалось ликвидировать украинским Силам обороны. В частности, "шахеды" уничтожены на территории Одесской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областей.

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