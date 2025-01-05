Россияне перешли на пешие атаки при поддержке артиллерии.

Танковые атаки на фронте становятся все более самоубийственными для россиян и приносят "нулевой результат", из-за распространения ударных беспилотников.

В то же время, пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, это не значит, что российские войска не могут наступать. Они бросают в бой пехоту при поддержке артиллерии и беспилотников, медленно продвигаясь вперед.

Как объясняет Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне, россияне склоняются к новой доктрине "пехота на первом месте" - "отчасти чтобы сократить потери техники, но также из-за общей неспособности преодолеть подготовленную оборону, прикрытую повсеместной разведкой и ударными беспилотниками", поскольку разрозненную пехоту труднее поразить, чем длинные линии машин.

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В то же время некоторые российские командиры продолжают отправлять свои танки и БМП в бессмысленные "банзай-атаки", однако, как жалуются российские блогеры, "ничего не выигрывают, все теряют и обеспечивают бодрый контент для вооруженных сил Украины".

В то же время переход россиян к пехотным атакам вынуждает украинцев отражать эти атаки собственной пехотой. При этом в условиях нехватки людей, чтобы восполнить потери и одновременно сформировать новые подразделения, украинские военные начали отправлять специалистов из своих вспомогательных частей на передовую.

"По иронии судьбы, переманивание операторов беспилотников для усиления пехотных подразделений - пластырный подход к противодействию российским пехотным атакам - чревато ослаблением тех самых сил, которые вынудили россиян наступать преимущественно в пешем строю. Если украинские командиры отправят слишком много операторов беспилотников на передовую, чтобы те сражались как пехота, они могут ненароком сделать российские машины более безопасными для новых атак", - отмечает аналитик Forbes.

Война в Украине - последние новости

Только с начала года российская армия захватила восемь деревень к югу от города Покровск и, как считает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область - до неё российским войскам осталось 7 км.

Как отмечал военный эксперт Иван Ступак, российские оккупанты могут попытаться осуществить большое окружение украинских защитников в Донецкой области. Речь идет о территориях, которые ограничены с одной стороны Покровском, а с другой - Часовым Яром.

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