Рёпке полагает, что уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область.

Только с начала года российская армия захватила восемь деревень к югу от стратегически важного города Покровск и, похоже, её продвижение уже не остановить, считает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, вместо того, чтобы атаковать город в лоб, российские части обходят его с юга - тактика, которая уже несколько раз помогала одолеть уступающих по численности защитников Украины.

Он утверждает, что российские военные почти не встречают сопротивления на земле, но часто подвергаются атакам украинских беспилотников. Из-за нехватки солдат ВСУ могут лишь замедлить продвижение противника, но не остановить его.

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Рёпке полагает, что уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область - до неё российским войскам осталось 7 км, но там боёв ещё не было.

Аналитик напомнил, что в области помимо миллионов жителей проживают сотни тысяч беженцев из зон боевых действий на востоке и юге Украины.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты продолжают штурмовать Торецк, используя квадроциклы и мотоциклы, а также специально уничтожают многоквартирные дома в городе. Исполняющий обязанности командира полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады "Ярость" с позывным "Мансур" рассказал, сколько российских батальонов было уничтожено с сентября 2024 года и как проходит оборона города сейчас.

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