ВСУ уничтожили или повредили более 3000 российских танков и почти 9000 единиц бронетехники в 2024 году.

Российские войска в последние недели использовали меньше бронетехники в атаках на наиболее активных участках линии фронта. Как говорится в отчете американского Института изучения войны, возможно россияне пытаются экономить оставшиеся транспортные средства из-за сокращения советских запасов.

Так, по данным украинских военных источников, российские войска за последние несколько недель перешли в основном на использование пехоты для проведения атак на Кураховском направлении и используют бронетехнику только в качестве огневой поддержки для атак пехоты.

Кроме того, украинский подполковник заявил The New York Times, что российские войска все чаще используют электроскутеры, мотоциклы и вездеходы во время атак на востоке Украины в рамках продолжающихся российских усилий по компенсации потерь бронетехники.

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При этом аналитики ISW называют несколько причин для таких изменений.

Во-первых, российские атаки вблизи более больших городов, таких как Курахово и Покровск, могут быть менее благоприятными для механизированных атак, чем небольшие поселения и открытые поля, где российские войска продвигались большую часть 2024 года. Другой же причиной они называют трудности с переоснащением российских войск.

"Российские войска могут использовать меньше бронетехники на направлениях Курахово и Покровска, если российские военные испытывают трудности с переоснащением передовых российских подразделений и формирований и если российское военное командование не хочет отводить российские подразделения на отдых и восстановление, рискуя еще больше замедлить российское продвижение в приоритетных секторах передовой", - говорится в отчёте.

При этом аналитики отмечают, что ВСУ уничтожили или повредили более 3000 российских танков и почти 9000 единиц бронетехники в 2024 году, и Россия не сможет покрыть эти потери в среднесрочной перспективе.

Так, по данным источников, на конец декабря российские войска имеют 47% своих довоенных резервов танков, 52% боевых машин пехоты и 45% бронетранспортеров:

"Кажется все более маловероятным, что российские военные смогут поддерживать свой текущий годовой темп потерь почти 9000 бронетехники до 2025 года. Этот уровень потерь почти в три раза превышает годовой темп потерь за первые два года войны, так что оценка о том, что Россия может нести свои потери техники до 2025 года и, возможно, до 2026 года, больше не действительна".

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Как писало издание WSJ, России приходится использовать запасы техники с советских времен из-за того, что поставки новой бронетехники уменьшаются. При этом компоненты к технике, которые Россия получала из западных стран, сейчас стали недоступными из-за введения санкций.

Из-за необходимости экономить технику россияне ищут альтерантиву. В частонсти, они штурмуют позиции ВСУ на советских пикапах, "Жигулях" и даже электросамокатах.

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