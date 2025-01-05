По словам Ступака, речь идет о территориях, которые ограничены с одной стороны Покровском, а с другой - Часовым Яром.

Российские оккупанты могут попытаться осуществить большое окружение украинских защитников в Донецкой области. Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак.

По его словам, речь идет о территориях, которые ограничены с одной стороны Покровском, а с другой - Часовым Яром.

"Враг хочет обойти город (Покровск - УНИАН) с запада, перерезать дорогу, которая соединяет с Днепропетровской областью. Здесь много уже есть разнообразной риторики от отдельных наших специалистов, которые начинают рассуждать о наступлении на Днепропетровскую область. Я скажу, что РФ не рассуждает категориями административных границ областей, а категориями - где удобнее, где более будет способствовать ландшафт, рельеф местности", - рассказал аналитик.

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Он считает, что если россияне не увидят фортификационных сооружений в Днепропетровской области, им будет проще продвигаться. Если же им будет проще обойти с запада Покровск, то они так и сделают:

"То есть сделать такую дугу, большое окружение для наших военных и сразу захватить не 10-20 кв. км, а, возможно, несколько сотен и даже тысячу квадратных километров территории. Думаю, здесь попытка у них такая есть".

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Российские войска продвинулись возле Курахово и в Торецке. Об этом сообщили аналитики DeepState. Всего за минувшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 148 боевых столкновений.

3 января военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев сообщил, что ситуация неподалеку от Торецка стабильная. По его словам, россияне на этом направлении регулярно обстреливают позиции Сил обороны Украины, пытаются штурмовать, применяя небольшие пехотные группы.

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