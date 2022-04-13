Ранее вражеские СМИ распространяли фейк о том, что в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины годами разрабатывалось биологическое оружие.

В российских СМИ похищенные у херсонских аграриев дроны выдают за химическое оружие.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"В последние часы в российских медиа распространяется информация о том, что в Херсонской области они нашли боевые дроны украинской армии, с помощью которых якобы распыляют химическое оружие. Так вот - хочу всем сообщить, чтобы все понимали: россияне отжали эти дроны у одного из крупных сельскохозяйственных предприятий. Эти дроны являются высокотехнологичными средствами сельского хозяйства, которые используют для распыления средств защиты растений", - сказал Днесенко.

По его словам, это свидетельствует о том, что в России не имеют таких аграрных технологий, "ведь они не знают, что это такое".

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Вражеские СМИ распространяли фейк о том, что в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины годами разрабатывалось биологическое оружие. Россияне пытались представить даже обычную работу экологов-орнитологов по изучению путей миграции птиц как намерение Украины распространять с их помощью биологическое оружие на территорию России.

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