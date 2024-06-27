Россияне заявляют, что беспитотные вертолеты ВТ-30Е могут выполнять мониторинговые задачи круглосуточно и при любых погодных условиях.

Российские оккупанты для разведки и отслеживания украинских безэкипажных катеров-камикадзе планируют использовать беспилотники вертолетного типа ВТ-30Е от "Радар ммс".

Как пишут в Defence Express, предприятие-разработчик заявляет, что в первую очередь этот беспилотник предназначен для мониторинга транспортной и энергетической инфраструктуры, экологического контроля, поисково-спасательных работ, ретрансляции сигналов, доставку грузов и тому подобное. Однако в морском варианте он может выполнять задачи не только по отслеживанию кораблей, но и такой угрозы, как надводные дроны.

Что известно об этом беспилотнике

Отмечается, что ВТ-30Е может выполнять мониторинговые задачи круглосуточно и при любых погодных условиях.

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Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 30 кг, максимальная масса полезной нагрузки - 7 кг, продолжительность полета - полтора часа, максимальная дальность полета - 40 км (с учетом возвращения назад), крейсерская скорость - 55 км/ч, потолок - 4500 м.

При этом в зависимости от потребностей миссии ВТ-30Е может быть оснащен оптикоэлектронными устройствами, детекторами, газоанализаторами, радиолокационными станциями, геофизическим и другим различным оборудованием.

Также этот беспилотный вертолет может управляться как со станции внешнего пилота, так и с автоматизированной докстанции "Дронопорт". Развертывание дрона длится 10-15 минут, в зависимости от времени суток и состояния взлетно-посадочной полосы.

Морские дроны в войне с Россией

Как сообщал УНИАН, украинские морские дроны переломили ход войны в Черном море. Технологии в этом направлении стремительно развиваются.

Украина потопила или повредила около двух десятков российских кораблей всех размеров с помощью морских дронов. В частности, они нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту. Украина также атаковала ракетами российские корабли и портовые объекты.

Как писало издание WSJ, украинские морские дроны научились минировать морские пути российских кораблей. Благодаря этой тактике удалось потопить четыре вражеских судна.

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