Ожидается, что в ближайшее время начнутся штурмовые действия возле самого города Покровска.

Российские захватчики вместо прямого штурма в лоб попытаются обойти Покровск со всех сторон, чтобы его захватить тем же способом, как был оккупирован Угледар.

Как рассказал военный эксперт Иван Ступак в эфире на Радио NV, Покровское направление является самым горячим на фронте.

"К сожалению, есть подтверждение захвата населенного пункта Кураховка... Селидово - все, уже окончательно перешло под контроль россиян. И мы ожидаем, что в ближайшее время начнутся штурмовые действия самого города Покровска", - сказал Ступак.

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При этом, он пояснил, что штурмовые действия - это общая фраза, поскольку россияне изменили тактику после того, как они в лоб штурмовали город Бахмут и потеряли только 17 тысяч "вагнеровцев".

"Сейчас они окружают города. Окружают, обрезают сообщения, и заставляют наши войска отходить. Лишний пример - это Угледар. Это так сделали с Селидовом. Они, скорее всего, будут обходить город Покровск, перерезать сообщение с городом Павлоград Днепропетровской области и пытаться его не уничтожить, а захватить. Такая ситуация на данный момент. Такая у них тактика", - подчеркнул Ступак.

По его словам, тактика окружения города - это гораздо быстрее, чтобы захватить город, чем просто заходить в населенный пункт в лоб и пытаться брать дом за домом, гараж за гаражом, как это было в Бахмуте.

"Это огромные потери. Это долго и дорого... Они понимают, что есть другой вариант. Давайте обрезать сообщение, украинцы сами будут оттуда бежать", - сказал эксперт.

В частности, захватчики прощупывают украинскую оборону и ищут слабые места, находят щели и протискиваются туда мелким партиями, накапливают на окраинах силы, а потом набегают и штурмуют. Также они будут уничтожать город, если будет такая необходимость. У россиян более чем достаточно фугасных авиационных бомб.

Ступак подчеркнул, что за Селидовым как раз открывается дорога на Покровск, и россияне попытаются окружить город с западной стороны. Также у него спросили, почему продолжается ползучее наступление россиян на востоке и захватчикам удается захватывать больше украинской земли. Эксперт это объясняет вовлеченностью Сил обороны и украинских ресурсов в операцию на Курщине.

"У меня есть личное объяснение - это Курск, Курская операция. Нахождение наших военных - они там топчутся на месте. Они держат там где-то 600 квадратных километров. На пике - 1 сентября это было 900. Сейчас мы 30% потеряли. Как по мне - именно из-за этого. Одна из причин, не говорю, что единственная и ключевая, что Генштаб и военное руководство тратит много внимания и ресурсов туда. Об этом говорят наши военные. Туда едет техника. Туда едут боеприпасы. Подготовленные люди. Тоже несем потери. Мы теряем и людей, и технику. Поэтому, как по мне, это одно из больших объяснений, почему мы сейчас теряем территории больше, чем это было раньше", - подчеркнул Ступак.

Также эксперт отметил, что россияне видят окно возможностей в связи с выборами в США. Потому что все понимают, что пока 20 января не состоится инаугурация нового президента в Соединенных Штатах, никаких решительных действий не будет, никаких больших дополнительных пакетов помощи для Украины точно не будет, а будут стандартные, предусмотренные на этот год.

"Очень неприятная ситуация для украинцев, отсутствует, пока, к сожалению, вообще в проговаривании даже на уровне сплетен в западной прессе информация о том, какая будет помощь для Украины на 2025 год от США", - подчеркнул Ступак.

Война в Украине - ситуация на востоке

Как сообщал УНИАН, аналитики мониторингового проекта DeepState утверждают, что российская оккупационная армия продолжает достигать территориальных успехов, оккупировала Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулась в Селидово и Ясной Поляне.

28 октября генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Донецкой области украинский фронт посыпался. Он сказал, что захватчики зашли в Селидово и в ближайшее время охватят город полностью. Это даст оккупантам тактический выход на Покровск.

В то же время секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко отметил, что, хотя мы теряем территории, о падении фронта речь не идет.

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