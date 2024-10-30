Новая тактика ВСУ шокирует россиян.

Российские оккупационные войска продолжают продвигаться на нескольких критических направлениях на востоке Украины. В частности, враг захватывает Селидово, которое было частью обороны вокруг города-крепости Покровск.

Как пишет Forbes, ускорение наступления россиян может привести к тому, что ВСУ отступят к городу Курахово и взорвут мосты через реку Волчью.

Исключением является город Торецк, где продвижение осуществляют украинские войска, хотя и не очень быстро. Им уже удалось отбить несколько кварталов, хотя издание уточняет, что это скорее уничтожение, чем полноценные бои.

В начале октября эксперты заметили необычные действия в центре Торецка, где неделями две армии вели жестокие городские бои. Один из аналитиков отметил схему украинских ударов по российским позициям - они проводили пехотные атаки.

Впоследствии 101-я гвардейская бригада показала кадры, которые, похоже, изображают начальную фазу этой контратаки. На видео можно увидеть, как украинские БПЛА поражают захватчиков, которые прячутся в квартирах и на крышах многоэтажек. На прошлой неделе части российского 109-го мотострелкового полка фактически оказались в ловушке в жилом районе.

"Сейчас я нахожусь в центре города в девятиэтажном доме. Постоянная стрельба, а тут наши ребята даже до ближайших домов не могут добраться", - пожаловался один российский офицер в соцсетях.

По его словам, он получил ранение от падения бетона, что является еще одним доказательством стратегии Сил обороны по уничтожению.

"Сровнять город с землей ради его спасения - это для украинцев пиррова победа. Но если уничтожение Торецка является ценой частичного отражения российского продвижения вдоль этой оси, то украинцы с удовольствием заплатили бы. Альтернатива - еще одно украинское отступление - просто позволяет россиянам продвигаться к большему количеству городов", - отмечает издание.

Остановка оккупантов в Торецке не спасет Курахово или Покровск, которые расположены в совсем других секторах. Однако действия ВСУ могут намекать на то, как украинские командиры готовятся к большим битвам в Покровске и Курахово.

План очевиден - бомбить россиян беспилотниками, атаковать пехотой и разрушать каждое здание, которое враг сможет превратить в оборонительную позицию.

Война в Украине - ситуация на востоке

Силы обороны стабилизировали ситуацию в Торецке, враг не продвигается в городе, сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По мнению военного аналитика, ветерана российско-украинской войны, майора запаса НГУ Алексея Гетьмана, битва за Торецк может затянуться еще на месяцы.

По последним данным DeepState, враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне.

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