Оккупанты расширяют плацдарм и накапливают силы на западном берегу реки Оскол в районе Двуречной.

Российские захватчики получили возможность наступать на Купянск с двух сторон.

Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире на Радио NV. "Там возник очень неприятный плацдарм. Просочились они на западный берег реки Оскол в районе Двуречная и расширили свое присутствие. То есть, у них сейчас возникает перспектива наступления на Купянск с двух сторон - с восточного берега, где они уже достаточно широко присутствуют, и там уже можно говорить о нашем плацдарме, который они хотят ликвидировать, и западного берега из района Двуречной, где они сейчас пытаются накапливаться", - сказал Попович.

Вместе с тем, эксперт добавил, что вторая перспектива наступления россиян заключается в том, что захватчики могут наступать в сторону Большого Бурлука.

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"Но большая опасность как раз заключается в том, что они могут наступать на Купянск с этого плацдарма Двуречная, и они сейчас пытаются накопиться для того, чтобы организовать это наступление, и пока это расширение мы заблокировать не можем. Хотя с другой стороны, они еще не могут перебросить много сил для того, чтобы наступать с этого западного плацдарма", - отметил Попович.

Ситуация в Харьковской области

В начале января российские оккупанты пытались форсировать реку Волчья, чтобы прорваться к Купянску и окружить украинскую группировку, но "застряли" в Волчанске Харьковской области.

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