Российские оккупационные войска терроризируют Харьков обстрелами, а также пытаются форсировать реку Оскол и закрепиться на плацдарме.
Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Как он отметил в эфире телеканала "Мы – Украина", по его мнению, россияне атакуют Харьков с одной целью – заставить харьковчан покидать город.
"Битву выигрывает войско, войну всегда выигрывает нация. Как следствие, противник пытается за счет прямого воздействия – обстрелы ракетные, "Шахедами" – и за счет информационных кампаний делать все возможное для того, чтобы люди уезжали. Но харьковчане остаются стойкими", – сказал он.
Федоренко добавил, что Силы обороны продолжают выполнять задачи на Харьковщине, и инициатива остается за украинскими защитниками. Успеха вражеские войска, несмотря на свою активность, не имеют.
"На Купянщине ситуация у нас в полосе – противник последние три недели успеха не имел. Что касается направления Двуречной – это уже не первый случай, когда противник, пользуясь спецификой погодных условий, которые есть именно в этот период, пытается переплывать на лодках и плотах реку и занимать определенный плацдарм. В частности, в районе Новомлинска была та же ситуация некоторое время назад – тогда удалось противника полностью сбросить в реку Оскол и взять под контроль населенный пункт", – резюмировал командир.
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Утром 1 февраля российские террористы ударили по Полтаве, попав в многоэтажку. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж. По состоянию на вечер известно уже о 9 погибших. 17 человек пострадали, из них – 4 ребенка.
Что касается ситуации на передовой, то, по данным проекта DeepState, в настоящее время Россия оккупировала 325 квадратных километров территории Украины. Оккупанты продолжают вести активные наступательные действия на многих участках, но почти везде Силам обороны Украины удается замедлить темпы вражеского наступления.