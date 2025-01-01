За прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении.

Под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке. Об этом сообщает ОСГВ "Хортица".

"Под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке - на Краматорском и Торецком направлениях. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении.

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"Вражеские штурмовые группы пытались инфильтрироваться в наши боевые порядки в направлении Зеленого Поля, Миролюбовки, Воздвиженки, Даченского, Лисовки, Нововасильевки, Соленого, Песчаного, Шевченко и Волкового. Продолжаются бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - сказано в сообщении.

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия в Волчанске (Харьковское направление) и в районе Лозовой и Загрызово (Купянское направление). Сказано, что в районе Новой Кругляковки наши воины повредили танк и ББМ противника.

На Лиманском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Противник атаковал позиции сил обороны в районе Новоегоровки, Ямполовки, в Макеевке, Тернах и в направлении Торского. Атаки противника отбиты.

Отмечается, что враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение в районе Белогоровки - на Северском направлении, но успеха не имел.

Наибольшую активность на Кураховском направлении штурмовые группы противника проявляли в районах Петропавловки, Дачного, Украинки, Шевченко и в городской застройке Курахово. Оккупанты продолжают накапливать силы для дальнейших атак.

На Времовском направлении наши воины отражали атаки противника в районах Константинопольского, Разлива, Времовки и Большой Новоселки. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника.

Как сообщал УНИАН, в 2024 году оккупационные войска РФ захватили 4168 квадратных километров. Это преимущественно поля и небольшие населенные пункты в Украине и Курской области. При этом россияне потеряли 427 тысяч военных.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что военное командование РФ преимущественно отдавало приоритет усилиям по захвату остальной Донецкой области и созданию буферной зоны на севере Харьковщины в 2024 году, но не смогло достичь этих целей.

В ISW со ссылкой на оценки западных и украинских источников добавили, что РФ планировала до конца 2024 года захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако медленное продвижение оккупационных войск в начале и в середине 2024 года, заставило их военное командование переоценить свои планы. В результате главной задачей до конца года стал захват Покровска. За весь прошлый год россияне захватили четыре населенных пункта среднего размера - Авдеевку, Селидово, Угледар и Курахово. Самый большой из них насчитывал более 31 тысячи человек довоенного населения. Несмотря на эти успехи противника, в декабре их продвижение замедлились.

Сказано, что российским войскам понадобится чуть больше двух лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области с темпами продвижения до 2024 года. И то, это возможно, если предположить, что все наступления РФ будут ограничены Донецкой областью и что они смогут захватить большие городские территории так же легко, как небольшие села и поля.

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