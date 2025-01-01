В то же время оккупанты не смогли достичь поставленных целей и были вынуждены уменьшить "аппетиты".

В 2024 году оккупационные войска РФ захватили 4168 квадратных километров. Это преимущественно поля и небольшие населенные пункты в Украине и Курской области. При этом россияне потеряли 427 тысяч военных.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны, военное командование РФ преимущественно отдавало приоритет усилиям по захвату остальной Донецкой области и созданию буферной зоны на севере Харьковщины в 2024 году, но не смогло достичь этих целей.

В ISW со ссылкой на оценки западных и украинских источников добавили, что РФ планировала до конца 2024 года захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако медленное продвижение оккупационных войск в начале и в середине 2024 года, заставило их военное командование переоценить свои планы. В результате главной задачей до конца года стал захват Покровска.

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По словам аналитиков, за весь прошлый год россияне захватили четыре населенных пункта среднего размера - Авдеевку, Селидово, Угледар и Курахово. Самый большой из них насчитывал более 31 тысячи человек довоенного населения. Несмотря на эти успехи противника, в декабре их продвижение замедлились.

"Российским войскам понадобится чуть больше двух лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области с темпами продвижения до 2024 года. И то, это возможно, если предположить, что все наступления РФ будут ограничены Донецкой областью и что они смогут захватить большие городские территории так же легко, как небольшие села и поля", - объясняют эксперты в отчете ISW.

В то же время аналитики Института считают, что для реализации этих планов, ВСУ еще надо остановить оккупационные войска от продвижения в их приоритетных секторах. По мнению экспертов, помощь Запада остается критически важной для способности Сил обороны стабилизировать линию фронта в 2025 году.

Война в Украине - последние новости

Вчера вечером стало известно, что оккупанты продолжают продвижение на Покровском направлении и вошли в Нововасильевку.

Впервые в мире уничтожена воздушная цель с помощью морского дрона Magura V5 - российский вертолет Ми-8 уничтожили военные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В то же время Financial Times прогнозирует завершение войны в этом году. Как отмечает издание, между Украиной и Россией будет заключен мирный договор, но избранному президенту США Дональду Трампу придется пригрозить России усилением санкций, а также усилить поддержку Украины, что убедило бы кремлевского диктатора Владимира Путина в необходимости участия в переговорах.

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