Следователи собирают образцы ДНК родных пропавших без вести в результате удара.

До 14 возросло количество погибших в результате вражеских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Количество погибших возросло до 14 человек", - написал он в Telegram.

Незадолго до этого, полиция информировала, что уже известно о 13 погибших и 43 пострадавших людей в результате попадания по торговому гипермаркету.

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Также правоохранители информируют о ракетном ударе по центру Харькова - количество пострадавших возросло до 25 человек, среди них 14-летний парень.

Следователи собирают образцы ДНК родных пропавших без вести в результате удара по гипермаркету в Харькове. По состоянию на 10:00 без вести пропавшими считаются 16 граждан. Из 12 изъятых под завалами тел уже идентифицированы 3 человека. В полицию обратились 10 родственников пропавших без вести. У них отобраны материалы ДНК.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в сети "Х" разместил фото, на котором 8-летний мальчик, папа которого считается пропавшими после удара по гипермаркету, сдает материал для ДНК-экспертизы.

"Вчера Михаил не дождался своего папу домой. Поняв, что вероятно отец среди жертв, они вместе с мамой обратились в полицию. Мужчина работал в гипермаркете в отделе декора, во время удара был внутри", - отметил Болвинов.

Он пояснил, что мальчик является прямым родственником, поэтому проходить процедуру отбора ДНК приходится ему.

"Следователи и криминалисты всю ночь на этом пепелище, руинах "Эпицентра", ищут то, что можно опознать как тело мужчины. Опасаемся, что придется просеивать пепел, чтобы обнаружить остатки и установить погибших", - написал Болвинов.

По его словам, еще семь человек считаются пропавшими без вести

"Тела еще семи жертв, разыскиваемых родственниками и коллегами, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести. Так же, как и те люди, останки которых мы уже нашли (речь идет в сообщении о 13 погибших), но еще работаем с ДНК" , – сообщил правоохранитель.

Удар по Харькову

Как сообщал УНИАН, в течение субботы, 25 мая, российские оккупационные войска совершили не менее 4-х обстрелов Харькова. В частности, днем россияне ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" авиабомбами УМПБ Д-30. Сразу местные власти информировали о погибших и раненых, а также более десятка людей, с которым отсутствует связь и которые находились в строительном гипермаркете.

Сегодня утром Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество жертв возросло уже до 12 человек. При этом, 10 из них еще неопознаны.

Также вечером 25 мая россияне нанесли еще один удар по центральной части города. Сообщалось о 18 пострадавших в результате атаки, среди них - один ребенок.

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