Противнику хотелось бы подойти на расстояние 10-15 км или даже 5 км от города, говорит Гетьман.

В Харьковской области российские захватчики несколько сбавили темпы атак и, вероятно, дальше враг будет готовиться к дальнейшим наступательным действиям. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Россияне создали на Харьковщине два плацдарма в глубину примерно на пять-семь км, в ширину – 13-15 км. Это плацдармы для наступательных действий бригады. Одна бригада наступает по фронту на 10-15 км. И вот сейчас есть у противника для двух бригад там плацдармы. Если их соединить, это будет уже плацдарм по линии фронта до 40 км. На этом расстоянии может наступать дивизия. Сейчас там находится 18-я российская дивизия. Первую фазу, создание этих плацдармов, россияне выполнили. Выполнили не так, как им хотелось, а так, как мы им позволили", – рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

Гетьман отметил, что в создании этих плацдармов оккупанты задействовали около 15% своих сил и средств, которые там находились. По его словам, вражеская армия понесла большие потери, однако они не являются критическими для РФ.

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"Поэтому там есть возможности у них пробовать, по крайней мере, проводить наступательные действия в сторону Харькова. Однако группировка, численность которой на данный момент насчитывает 40-50 тыс. живой силы, не способна ни окружить, ни захватить такой большой город. И россияне это прекрасно понимают. В реальности у них, наверное, таких планов и нет", – продолжил ветеран.

Он подчеркнул, что задача оккупантов заключается в том, чтобы подобраться ближе к Харькову и бить по городу из ствольной артиллерии. Врагу хотелось бы подойти на расстояние 10-15 км или даже 5 км, говорит Гетьман.

Однако реализовать такие планы россиянам не удастся. Врагу помешают линии обороны ВСУ, которые там возведены, считает ветеран.

"Приезжал туда президент Украины, там проводилась Ставка верховного главнокомандующего ВСУ, отчитывались руководители соответствующих военно-гражданских администраций. По их данным, фортификации построены достаточно серьезные, и шансы россиян подойти к Харькову – минимальны", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

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На южном фронте наблюдается обострение. начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что враг увеличил количество штурмов. Ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга достаточно сложная.

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