В результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и 7 женщин

Поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова, по которому ударили российские оккупанты, завершены. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram. Он отмечает, что полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, которые нанесли российские военные в субботу, 25 мая.

"Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории. Криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз", - прокомментировал он.

Министр добавил, что также были привлечены кинологи - служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.

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По информации Клименко, в результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв - 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

Удар по "Эпицентру" в Харькове

В течение субботы, 25 мая, российские оккупационные войска совершили не менее 4-х обстрелов Харькова. В частности, днем россияне ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" авиабомбами УМПБ Д-30. Сразу местные власти информировали о погибших и раненых, а также более десятка людей, с которым отсутствует связь и которые находились в строительном гипермаркете. С того дня продолжался непрерывный поиск погибших на территории разрушенного магазина. Поскольку попадание бомбы вызвало сильный пожар, то найденные остатки тел идентифицировали с помощью ДНК-экспептиз.

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