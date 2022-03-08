Проте, за словами президента, у Росії ще достатньо машин для вбивства.

Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Мы боремся уже тринадцатый день. Уничтожаем оккупантов везде, где можем. Повсюду. Но есть небо. Сотни российских крылатых ракет. Сотни боевых самолетов оккупантов. Сотни вертолетов. Да, мы их уничтожаем. Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине", - сказал президент.

Однако, по его словам, у России еще достаточно машин для убийства.

"Еще достаточно ракет для террора. Еще достаточно пятисоткилограммовых бомб. Чтобы сбрасывать их на Чернигов и Киев. Одессу и Харьков. Полтаву и Житомир. На десятки и десятки украинских городов. На миллионы мирных украинских людей", - заявил глава государства.

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