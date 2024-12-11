По мнению ветерана, оккупанты не планируют форсирование Днепра, ведь это будет для них масштабным суицидом.

Собрав три сотни лодок на левобережье Днепра, российские захватчики будут пытаться ликвидировать так называемую "серую зону" - захватить острова, где уже два года оперируют украинские спецназовцы. Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"К моему сожалению, нет оснований считать, что россияне готовят форсирование Днепра. Если бы они вдруг это сделали, это был бы шикарный нам подарок. Это был бы красивый, масштабный суицид - попытка высадиться на правый, более высокий берег Днепра... Скажем так, это был бы уникальный способ утилизации "орков", но нет никаких оснований считать, что российские генералы настолько тупые", - подчеркнул Дикий.

По его словам, Херсону пока не грозит форсирование Днепра и повторная оккупация, но сотни лодок противник накопил для того, чтобы завладеть островами в дельте реки. Как пояснил эксперт, речь идет о борьбе за острова, которые уже два года находятся под контролем украинских спецназовцев. Сейчас оккупанты собрали силы, чтобы уничтожить этот плацдарм.

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"Дело в том, что с того самого момента, как мы освободили правобережную Херсонщину в ноябре 2022 года, мы еще "прихватили" все острова. У нас там не было стационарных позиций, укреплений, потому что их бы сразу вынесла вражеская артиллерия. Но наши Силы специальных операций контролируют эти острова уже два года. Там большая "серая зона", кстати, единственная на этой войне, если не считать Курщину...", - рассказал Дикий.

Он добавил, что на левобережье Днепра куча островов под полупартизанским ВСУ.

"Можно сказать, что мы в определенной степени восстановили наши давние традиции, когда в этих самых плавнях Днепра, на островах базировались наши предки запорожцы...", - отметил ветеран.

По его данным, два года (после освобождения правобережья) оттуда оперируют наши спецназовцы по тылам захватчиков. Сейчас россияне собрали силы, чтобы попытаться это прекратить - ликвидировать "серую зону" на левобережье: "Они хотят, можно сказать, разрушить Сечь".

Россия собрала 300 лодок для высадки на острова - что сообщалось

Напомним, спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что на Приднепровском направлении (Херсонщина) российская армия пытается закрепиться на островах на Днепре, которые находятся под огневым контролем Вооруженных сил Украины. По его словам, враг пытается высадиться на эти острова, закрепиться, чтобы потом попытаться занять определенные плацдармы на правом берегу и вытянуть туда соответствующие силы и средства ВСУ. Военный тогда заверил, что все попытки противника высадиться на острова, осуществить форсирование любого пролива потерпят неудачу.

Впоследствии появилась информация о том, что противник стянул 300 лодок, которые якобы может задействовать для форсирования Днепра, и это может угрожать Херсону. По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, для высадки десанта враг может одновременно привлечь военные вертолеты, но, скорее всего, план захватчиков провалится.

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