Ранее захватчики проводили "репетиции" десантирования в районе Крынок и реке Оскол.

Для форсирования Днепра российские оккупанты могут применить не только 300 накопленных лодок. По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, для высадки десанта враг может одновременно привлечь военные вертолеты, но, скорее всего, план захватчиков провалится.

"Риск там действительно есть. Было видно, что оккупанты на так называемом Приднепровском направлении на Левобережье Херсонщины, увеличиваются, накапливаются, проводят определенные маневры. Видно, что они там фактически пытаются действовать в островах, и, скажем так, готовились к возможной переправке на Правобережье, к десантной операции на лодках", - сказал Мусиенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что подобные попытки врага происходят не впервые. В частности, несколько месяцев назад, когда подразделения Сил обороны находились в Крынках, на левобережье Херсонщины, оккупанты пробовали подняться верх по Днепру на катерах и зайти в тыл ВСУ. Тогда эти планы противника были сорваны. Однако, по словам Мусиенко, тогда речь шла не за 300 лодок, а только о 30-40 единицах, которые враг в то время смог применить. Также неоднократно имели место определенные действия в районе островов, за которые постоянно идет борьба между подразделениями ВСУ и захватчиками.

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"И сейчас очевидно, что они хотят попробовать проверить нашу оборону, прощупать на правобережье", - добавил эксперт.

Он считает: учитывая, что об определенных действиях врага было известно, благодаря разведке, ВСУ уже задействовали соответствующие ресурсы для того, чтобы российские войска не имели успеха в этом плане.

"Допускаю, что российские подразделения проводили такую своеобразную репетицию на реке Оскол в Харьковской области, где действительно высадились на правобережье Харьковщины, но были с этого плацдарма выбиты. И все - после этого не фиксируются переправки на лодках. Думаю, что и в этом случае (на Херсонщине - УНИАН), учитывая подготовку ВСУ, не будет шансов у противника закрепиться", - акцентировал Мусиенко.

Он не исключает, что, даже если предположить более-менее удачную высадку российского десанта на правобережье Херсонщины, он будет находиться там лишь временно потому, что в дальнейшем будет уничтожаться огнем ВСУ.

"Вообще нельзя исключать ничего. Даже того, что враг может прибегнуть к созданию картинки и привлечь даже свои военные вертолеты и попытаться высадить десант, то есть не только на лодках. Но против этого есть соответствующие средства ПВО... Они (оккупанты - УНИАН) могут использовать любой вариант еще и по политическим причинам. Ведь мы помним, что российский диктатор (Владимир Путин - УНИАН) в июне этого года говорил о том, что Украина должна выйти из Херсона и Запорожья", - подчеркнул аналитик.

Он добавил, что на такой шаг (масштабную высадку десанта) Москва может пойти просто в подтверждение этих своих политических намерений, для демонстрации того, что, мол, имеет определенные силы и она готова военным путем действовать на Запорожском направлении или на Херсонщине.

"И здесь превалирует больше политический чем военный расчет", - предположил эксперт.

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, по словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, в начале осени российские оккупанты перебазировали из Севастополя дивизион речных катеров и они участвуют в "защите" Тендровской и Кинбурнской кос. Спикер отмечал, что враг принимает меры, чтобы не дать Силам обороны высадиться на этих косах и занять определенные плацдармы, важность которых хорошо понимает. Уже 4 декабря он прокомментировал информацию о том, что на Херсонщине враг собрал три сотни лодок для форсирования водной преграды. О ситуации известно командованию ВСУ, и Силы обороны готовы к любому развитию событий.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заверил, что ситуация сложная, но контролируемая. По его словам, администрация владеет этой информацией и готовится к соответствующему развитию событий. Силы обороны также проводят определенные мероприятия.

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