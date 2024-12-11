Председатель Запорожской ОВА рассказал, что под завалами остаются люди.

В ночь на среду, 11 декабря, в Запорожье под завалами нашли тела еще трех погибших в результате российского удара по центру города. Также увеличилось количество пострадавших, сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он поделился, что в результате вражеского удара по Запорожью во вторник, 10 декабря, погибли 7 человек.

Пострадали еще 22 человека, из них - один ребенок. Федоров отметил, что под завалами остаются люди.

Видео дня

"По предварительным данным повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара задействованы более 160 человек и полсотни единиц техники", - добавил председатель Запорожской ОВА.

В ГСЧС Запорожья рассказали, что накануне на линию Службы спасения позвонили две женщины, которые в то время находились прямо под завалами. Они описали спасателям место, где именно нужно их искать. После этого их достали из под завалов и госпитализировали.

Удар по Запорожью - что известно

Напомним, что днем 10 декабря российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. Была атакована гражданская инфраструктура, в частности, разрушена частная клиника.

Вскоре после удара россиян стало известно о трех погибших и пятерых раненых. Спасатели оперативно начали искать людей под завалами.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что в результате вражеского удара пострадали два врача. Он подчеркнул, что спасатели продолжают проводить поисково-спасательные работы.

Вас также могут заинтересовать новости: