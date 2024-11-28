На Ореховском и Гуляйпольском направлениях россияне также готовят штурмовые группы.

На Приднепровском направлении (Херсонская область) российская армия пытается закрепиться на островах на Днепре, которые находятся под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

Как заявил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, противник пытается вклиниться в оборону ВСУ.

"Почти все острова находятся под огневым контролем Сил обороны Украины. Враг пытается высадиться на эти острова, закрепиться, чтобы потом попытаться занять определенные плацдармы на правом берегу и вытянуть туда определенное количество наших сил и средств. Похоже на то, как мы в свое время сделали в Крынках", - рассказал Волошин.

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Он добавил, что сейчас все попытки противника высадиться на острова, осуществить форсирование любого пролива терпят неудачу.

"Все эти плацдармы отбиваются, однако враг постоянно ищет, где найти такие проходы. В основном, это остров Казацкий, остров Круглик. Несколько дней подряд враг пытается проводить разведывательные действия возле разрушенного Антоновского моста. Однако защитники Херсона отражают все эти попытки", - подчеркнул Волошин.

Также он рассказал о ситуации на другом направлении - в районе Тендровской и Кинбурнской кос. По словам военного, враг очень боится, что ВСУ проведут форсирование водной преграды и высадят десант. Поэтому в последнее время противник накапливает определенные силы для обороны этих районов.

Как добавил Волошин, враг еще в начале осени перебазировал из Севастополя дивизион речных катеров и сейчас они участвуют в "защите" Тендровской и Кинбурнской кос. В частности, как отметил спикер, враг предпринимает меры, чтобы не дать Силам обороны высадиться на этих косах и занять определенные плацдармы, важность которых хорошо понимает.

"В целом ситуация сейчас на южном направлении довольно непростая. Противник активно проводит штурмовые действия на Времовском направлении, не прекращает активности на Приднепровском (Херсонском). Проводит разведку и готовит штурмы на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. Враг ежедневно проводит контрбатарейную борьбу, обстреливает наши позиции и прифронтовые населенные пункты...", - сказал Волошин.

По его словам, штурмы, например, на Приднепровском и Времовском направлениях отличаются, но осуществляются малыми группами пехоты - в составе отделения (5-10 человек).

"Цель противника - как можно дальше продвинуться, затем за ними следуют группы закрепления, которые пытаются удержать эти позиции. Это так называемая тактика просачивания, когда один-два человека пытаются как можно дальше зайти, ближе подъехать к нашим позициям и начинают закрепляться. Скорее, даже не зайти, а заехать, потому что используют плавсредства на Приднепровском направлении и быстрые легкие автомобили, мотоциклы, квадроциклы", - рассказал военный.

По его данным, вчера на Приднепровском направлении было шесть штурмов, а на Времовском, где враг пытается продвинуться в сторону Новодаровки, - по меньшей мере семь.

Как проинформировал Волошин, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг также готовит штурмовые действия малыми группами пехоты - несколько десятков групп на каждом направлении. По данным разведки, противник получает для этого соответствующую технику - мотоциклы, багги и тому подобное.

"Готовят небольшие по количеству бронегруппы при участии боевых бронированных машин для того, чтобы не только подвозить пехоту к месту спешивания, но и для того, чтобы прикрывать огнем действия этих штурмовых групп. Кроме того, по данным разведки, они на этих направлениях накапливают ударные дроны для того, чтобы наносить удары по нашим позициям", - рассказал представитель Сил обороны юга.

Также, по его словам, россияне постоянно проводят воздушную и инженерную разведку будущих путей выдвижения своих групп и мест для проведения потенциальных штурмов, чтобы завладеть определенными плацдармами и вклиниться в оборону ВСУ.

В то же время Волошин заверил, что сосредоточения больших сил и средств врага, которые могли бы пойти в мощное наступление, украинская разведка пока не подтверждает.

Тренировки врага по форсированию Днепра

Российские оккупанты проводят тренировки по форсированию Днепра в районе Антоновского моста, соединяющего Херсон с оккупированным левобережьем. Они учатся именно форсировочным действиям, которые проводятся малыми группами пехоты в составе до отделения. К этим тренировкам привлечены речные катера противника.

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